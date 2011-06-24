Печерський суд дозволив фотографам і журналістам лишитися в залі

Суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її захисника Сергія ВЛАСЕНКА про можливість проведення представниками засобів масової інформації фото- та відеозйомки судового процесу з попереднього розгляду кримінальної справи проти екс-прем'єра щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Р.КІРЄЄВ.

Водночас під час обговорення рішення щодо цього клопотання, суддя пропонував обмежити роботу ЗМІ у залі засідань.

"Вирішення питання про присутність представників ЗМІ це і є ключове питання, яке буде давати відповідь, чи буде процес публічним, відкритим і прозорим", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, перебуваючи на сесії ПАРЄ у Страсбурзі, заявив про зацікавленість у публічному судовому процесі. "Якщо таке рішення буде ухвалено, це означатиме, що Президент ЯНУКОВИЧ і генеральний прокурор ПШОНКА обманули. Процес закривається, і, по суті, на цьому закінчується інформування суспільства і міжнародної спільноти", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Врешті-решт суд задовольнив клопотання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.