Як судять Тимошенко (фоторепортаж)

Сьогодні від самого ранку потрапити до будівлі Печерського районного суду, де мала попередньо розглядатися кримінальна справа проти Юлії Тимошенко, було вкрай важко. Не тільки прихильникам опозиціонерки, а й журналістам. Невеличкий прохід з Хрещатика до суду оточили металевими огорожами і кордонами міліції.

Посвідчення преси на юних міліціянтів не діяли.

– У нас наказ нікого не пропускати, – єдине, що можна було від них почути.

На прохання покликати начальство, яке віддало такий наказ, молодики перенаправляли журналістів до іншого кордону міліції, мовляв, там є прохід. Але історія повторювалася – пропускати пресу знову відмовлялися. Слова про перешкоджанням професійній діяльності на міліціонерів не діяли. Деяким журналістам пощастило пройти через кордон лише завдяки допомозі нардепів від БЮТ. Комусь довелося лізти під огорожею, поки увага правоохоронців була прикута до сутичок, які час від часу виникали під судом.

Сьогоднішня група підтримки Тимошенко була потужна. Кілька тисяч людей з різних куточків України від Луганська до Івано-Франківська оточили частину Хрещатику з обох боків. Людям не вистачало місця на тротуарі і вони почали виходити на проїжджу частину. Одразу загони міліціонерів кинулися рятувати кордон.

Між прихильниками Тимошенко і правоохоронцями відбулася сутичка, але врешті-решт останні за допомогою металевих огорож загнали людей на тротуар.

У цей час з боку Бессарабського ринку інша колона на підтримку Тимошенко намагалася перекрити дорогу. Але й тут силами міліції людей витіснили на тротуар. Зміцнити кордони вирішили за допомогою автобусів з беркутовцями, які виставали вздовж Хрещатика.

У цей час будівля суду поповнювалася депутатами. Яворівський, Шевченко, Доній, Королевська та інші народні обранці один за одним заходили до приміщення.

На судове засідання прибуває і голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Журналістам він каже, що ЄС з 2009 року пильно стежив за усіма подіями, що відбувалися навколо підписання газових контрактів, бо ця тема для Євросоюзу є дуже важливою. За словами посла, своїми діями Тимошенко врегулювала газову кризу в Європі.

Біля дев’ятої з’являється головна героїня процесу. Вся в білому, Юлія Володимирівна традиційно ручкається зі своїми прихильниками з посмішкою на обличчі.

– Сьогодні починається справжній фарс, судилище, яке замовлене, організоване і забезпечене Віктором Януковичем, – каже вона журналістам перед входом до райсуду.

За її словами, в Україні приватизована не тільки прокуратура, а й суди, і тому сьогоднішній судовий процес є «персональною розправою» з нею як з головним опонентом влади.

Слідом за екс-прем’єром до суду прибуває її родина. Але не проходить і кількох хвилин, як донька і зять покидають приміщення суду.

Зупинившись біля кордону з міліціянтів і металевих огорож, які відділяли її від прихильників матері, Женя звертається до правоохоронця:

– Я хочу туди пройти.

– Не можна.

– Я донька Юлії Володимирівни.

“Доньку не пускають! Банда!” – одразу вигукують у натовпі.

Але аргумент на чоловіка у формі вже подіяв. І донька Тимошенко, теж вся в білому, разом зі своїм чоловіком Шоном Карром опиняється всередині натовпу.

– Вас на засідання не пустили? – з подивом питають літні жінки, оточивши Женю.

– Пустили, все добре, – посміхається донька.

Побачивши Женю у своїх лавах, прихильники Тимошенко помітно жвавішають і щодуху вигукують: “Банду геть!”, “Свободу Юлі!” “Януковича на нари!”

– Женю, а чому ви тут, а не з мамою? – цікавляться журналісти.

– Там захист, там депутати, ми тут будемо підтримувати.

– Женю, там тато гукає, – звертається до доньки Тимошенко якийсь чоловік.

– Я тут буду, – відповідає вона.

Олександр Тимошенко підходить до дітей. Але у натовп прихильників не проситься. Спілкується через кордон.

– Ми її опікаємо, не хвилюйтеся. Вона у надійних руках, – навипередки запевняють у безпеці перебування Жені у юрбі жіночки.

– Сашо, я знаю, як вам тяжко. Але ви тримайтеся, – звертається одна з прихильниць Тимошенко до Олександра. – Мене били, заводили кримінальну справу. Я теж настраждалася. Але Україна піднімається. Юля – герой України!

Олександр Тимошенко розповідає, що не вірить “у правосуддя”. А на питання: чи сильно хвилювалася дружина напередодні сьогоднішнього засідання, відповідає: “Як жива людина, вона переживала, але трималася добре”.

Чоловік екс-прем’єра також розповів про перешкоди, які доводилося долати прихильникам Тимошенко, котрі сьогодні намагалися приїхати з різних регіонів.

– У нас хлопці їхали з Донецька, з Дніпропетровська, з Західної України. І декого зупиняли, через те, що люди їхали на підтримку. У мене товариш їхав поїздом з Дніпропетровська. Каже: квитки не продавали навмисно. Хоча в потязі виявилося половина вільних місць.

Тим часом Печерський суд розпочинає попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Тимошенко в незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з РФ.

Зала судових засідань вщент заповнена людьми. На 35 квадратних метрів розмістилися десь 100 осіб. Дихати нема чим. Головує суддя Родіон Кірєєв.

Особу Тимошенко в суді встановлюють понад 5 хвилин.

Як тільки розпочинається розгляд справи, Юлія Володимирівна заявляє про відвід судді.

– У мене є відвід судді. У вас не має ні досвіду, ні знань, щоб цю справу розглядати, – звертається вона до Кірєєва. – Але Вас спеціально указом навмисно місяць тому перевели до Печерського суду для того, щоб розглядати справи, які є політично замовними. Я заявляю Вам відвід, тому що вважаю Вас маріонеткою Адміністрації Президента.

Згодом у перерві судового засідання Сергій Власенко, захисник Тимошенко у суді, пояснює журналістам, що для відводу судді є достатньо підстав. За його словами, Кірєєв дуже швидко ухвалив рішення про призначення дати попереднього розгляду справи, крім того, повідомлення про судове засідання було розіслано у вихідний день.

– Суддя Кірєєв не може бути об`єктивним під час розгляду цієї справи. Суддя Кірєєв є особою, яка залежна від члена Вищої ради юстиції, від першого заступника генерального прокурора пана Кузьміна, яким особисто підписаний обвинувальний висновок (щодо Тимошенко - УНІАН).

Тож суддя Родіон Кірєєв йде до нарадчої кімнати для прийняття рішення про свій відвід. Хоча ні Тимошенко, ні Власенко, ні інші бютівці не сумніваються, що суддя відхилить їхнє клопотання.

Власенко ділиться з журналістами планом подальших дій.

– Перше клопотання, яке ми заявимо – про допуск преси. Тому що не всі змогли потрапити. Друге – щоби суд таки знайшов нормальне приміщення для розгляду справи.

Захисник Тимошенко нагадав про прецеденти в історії України, коли судові справи слухалися в київських кінотеатрах, зокрема справа по Скнилівській трагедії і по так званих “безладах” під час акцій проти Кучми у 2001 році.

– Ми вважаємо, що справи не існує, існує деякий набір документів, який нічого не доводить, – резюмує Власенко.

– Там сидіти неможливо, – обурюється бютівець Володимир Яворівський, вийшовши під час перерви з зали засідання. – Є багато представників дипломатичних кіл, посольств, люди з Ради Європи. Вони дивляться на це з подивом. Хіба не можна було взяти нормальну залу, провести нормальне засідання?

Яворівський також розповідає і про групу молодиків в майже однакових футболках, яка дивним чином опинилася у судовій залі, щойно зранку відкрили приміщення суду.

– Я був тут з 6:30. О 8 відкрили двері, нас пропустили, ми зайшли до зали, а там вже сиділо чоловік 40 людей, з ночі. Ніхто їхні прізвища не називає. Думаю, що це підіслані люди. Партією регіонів чи прокуратурою. На питання, хто і навіщо їх запустив, нам не відповідають.

З приміщення суду виходить спітнілий посол Єврокомісії Тейшейра. Журналісти цікавляться, чи вважає він процес політичним?

– Я не хочу коментувати судову процедуру. Але умови, в яких відбувається суд, нелюдські, – наголошує він, демонструючи свою мокру сорочку.

Під час перерви вийти до своїх прихильників вирішує і Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» у супроводі охорони і нардепів впевнено прямує через заповнений автівками Хрещатик на інший бік тротуару.

Піднявшись на сходи біля одного зі столичних магазинів одягу, екс-прем’єр, оточена з усіх боків своїми прихильниками, розпочинає промову.

– Ви приїхали сюди захищати не тільки мене як людину, яку ви підтримуєте. Ви приїхали сюди захистити Україну, захистити кожну родину, яка сьогодні під мафією не може працювати… В наш час, коли частина людей боїться, частина нічого не хоче робити, ви – ті, хто приїхали – і є золотим фондом України, надією мільйонів… Те, що стосується сьогоднішнього судилища. Вони думають, що можуть у кабінеті Януковича винести або, як вони кажуть, “дати умовно” покарання і ізолювати мене від виборів або взагалі позбавити свободи. Але цей вирок буде проти Януковича, тому що ним він продемонструє, що він, по-перше, боягуз, по друге, що він не здатен боротися, а ховається за судові вироки і хоче через рішення суду позбавитися серйозної дієвої опозиції. Янукович продемонструє, що він не сучасний політик, не державний діяч і не президент країни, а інквізитор, який хоче судовим рішенням захистити себе і своє оточення. Ви готові не підкоритися їх поняттям? Їх смотрящим, які сьогодні виставлені у кожній області?

– Так! – реве натовп

– Ми з вами зобов’язані для себе і для наших дітей побудувати європейську, справедливу, заможну, успішну і красиву Україну. Ми готові до цього з вами?

– Так! – знову погоджується юрба.

– І тоді яка в’язниця нам завадить? – продовжує Тимошенко. – З нами весь цивілізований світ. Всі провідні держави світу.

Після промови лідерка Батьківщини крізь натовп пробивається назад до суду.

– Голубих геть із влади! – вигукують літні чоловіки, побачивши Тимошенко.

– Правильно, – з посмішкою реагує Юлія Володимирівна.

Як і очікувалося, після перерви суд відмовляє у задоволенні клопотання Тимошенко про відвід судді Кірєєва

"Клопотання залишити без задоволення. Це рішення оскарженню не підлягає", – обрізає Кірєєв.

Тимошенко вимагає суду присяжних і закриття кримінальної справи проти неї.

– Усі ці закиди, які ви називаєте обвинуваченнями, не відповідають букві закону і нічого спільного не мають з протиправними діями. Слідчий і заступник генерального прокурора дуже добре це знали, що в моїх діях не було злочину, але вони не припинили це політичне переслідування.

Суддя безперервно обливається потом, присутнім не легше. Кілька людей вже знепритомніли. Але процес триває.

Тимошенко заявляє, що у разі винесення Печерським судом обвинувального вироку обов`язково оскаржить це рішення у Європейському суді з прав людини.

– Якщо буде сфальшовано все в цьому суді, я обов`язково доведу свою невинуватість. В Європейському суді будуть розставлені всі крапки над "і", тому що такого "безпрєделу" в міжнародній спільності не допустять. Відповідати будете дуже швидко. І рішення Європейського суду зупинить цю вакханалію, – повідомила Тимошенко під час судового засідання. – Вони запланували відправити мене до в`язниці. І мій голос із в`язниці буде голоснішим, ніж зараз. Мене буде чути весь світ. Не беріть гріх на душу перед країною.

Анна Ященко

Фото Олексія Чернишова, Володимира Гонтара і Олександра Косарєва, УНІАН