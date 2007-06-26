Янукович доручив міністру знайти ліки для тих, у кого свербить язик

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про надзвичайне політизування питань життєдіяльності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів.

«Ми повинні розуміти, що політизування зараз в Україні навколо життєдіяльності країни і вирішення соціальних питань надзвичайно велике. І сьогодні політики-популісти, які давно вже забули слово «совість», вони знову прагнутимуть обіцяти українському народові надхмарні обіцянки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, опоненти уряду використовуватимуть в передвиборній кампанії «чорний» піар. «Я знаю, що вони ганьбитимуть тих, хто сьогодні працює в державі, хто не займається політикою, а займається звичною роботою. Вони розповідатимуть, як вони всі це погано роблять, зокрема й нас з вами, м`яко кажучи, поливатимуть брудом. І це вже робиться останнім часом, попри те, що економіка країни зростає, збільшуються заробітна плата і пенсії, і збільшуватимуться», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр відзначив, що уряд уже звик не звертати увагу «на тих, хто чеше язиком, бо він у них чешеться».

«Міністру охорони здоров`я потрібно, можливо, попрацювати над цим питанням і спеціальні ліки виготовити», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

"Буде зроблено", - відповів міністр.