Юрист: охорона Азарова порушує закон "Про інформацію"

Охорона прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА порушує закон «Про інформацію» в редакції від 13 січня 2011 року, коли частину журналістів не підпускає до чиновника.

Як повідомили УНІАН у Комітеті Київської незалежної медіа-профспілки, про це йдеться у відповіді юриста КНМП Людмили ОПРИШКО на запит журналіста LB.ua Андрія ЯНІЦЬКОГО щодо фактів, викладених у статті «Азаров расчищает дорогу «избранным» журналистам» від 22 червня 2011 року.

У статті йдеться про те, що охорона М.АЗАРОВА двічі не пропустила частину журналістів до прем’єр-міністра: 21 червня під час відкриття хірургічного комплексу Інституту рака і 22 червня під час покладання квітів до Могили невідомого солдата.

«Відповідно до статті 3 Закону України «Про інформацію» в редакції від 13.01.2011 року, основними напрямами державної інформаційної політики є забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації тощо», - йдеться у коменарі юриста КНМП.

У Комітеті Київської незалежної медіа-профспілки нагадують, що Юридичне бюро КНМП надає безкоштовні консультації журналістам. «Звернутися до юристів профспілки можна через секретаря профспілки за телефоном 050 310 44 41», – зазначено у повідомленні прес-служби Медіа-профспілки.