У Табачника спростовують дані про скорочення годин на українську мову

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України спростовують інформацію про начебто скорочення кількості годин, відведених на вивчення державної мови в молодших класах.

За повідомленням прес-служби міністерства, навпаки кількість годин на вивчення української мови у школах з вивченням російської чи іншої мови національної меншини збільшено на одну годину у 1-му і 2-му класах та на дві години у 3-му і 4-му класах.

Ці зміни затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», які набирають чинності, починаючи з 2012/2013 навчального року.

В Міносвіти наголошують, що затвердження нових планів передбачено у контексті реалізації нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти.

Таким чином, зазначається в повідомленні, Міністерство виправляє ситуації, яка «дісталася у спадок» від попередників, коли штучно було зменшено години на вивчення української мови в школах, які додатково вивчають російську чи іншу мову національних меншин, на цілих шість годин. У нових навчальних планах Міністерство відновило норму – 28, а не 22 години.

В МОН порівняли Базові навчальні плани зразка 2005 (діюча редакція) та 2011 р. відзначивши, що загальна кількість годин на освітню галузь «Мови і літератури» не змінилася – 35 годин. Навчальні години у Типових навчальних планах були розподілені між предметами: на українську мову відведено в школах з навчанням українською мовою (де вивчення мови відбувається фактично на всіх предметах) – 28 годин, на іноземну мову – 7 годин.

Разом з тим при складанні робочого навчального плану навчальні заклади мають змогу використовувати додаткові години на посилення інваріантної (обов’язкової) складової, в тому числі й на вивчення української мови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило Типові навчальні плани для початкової школи, в яких зменшило кількість годин для вивчення державної мови.

Зокрема, згідно з таблицею, яку подає центр, наступного навчального року учні початкової школи вчитимуть державну мову на годину менше - 28, а не 29 годин в тиждень, як було до нового наказу МОН.