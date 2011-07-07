Королевська: урядовий проект пенсійної реформи закладає хибний шлях

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що в урядовому законопроекті щодо пенсійної реформи авторства віце-прем’єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА закладений хибний шлях пенсійного забезпечення громадян.

Про це йдеться у її відкритому листі до віце-прем’єра, розміщеному у блозі депутата на сайті Корреспондент.net.

Напередодні голосування у парламенті в другому читанні урядового законопроекту щодо пенсійної реформи, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що хоче донести до віце-прем`єр-міністра «не тільки свою позицію, а позицію мільйонів людей, стурбованих своїм майбутнім і майбутнім своїх дітей».

«Вважаю своїм завданням в останній раз звернути увагу на те, що у Ваших пропозиціях закладається хибний шлях вирішення проблем пенсійного забезпечення громадян. Ви пропонуєте збільшити трудовий стаж і підвищити пенсійний вік. Це дві ключові позиції запропонованої Вами пенсійної реформи. Тобто, мова йде про скорочення дефіциту пенсійного фонду за рахунок зниження соціальних гарантій», – наголошує вона.

Водночас, зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА, тільки за рахунок легалізації тіньових зарплат, пенсії можна було б збільшити вдвічі. «Як це не парадоксально, в Україні існують можливості наповнити Пенсійний фонд, недоступні більшості європейських держав. За оцінками експертів, від 40 до 60% економіки перебувають в тіні, 120 млрд. грн. виплачуються в конвертах. Це - близько 40 млрд. надходжень до Пенсійного фонду. Тільки за рахунок легалізації цих коштів пенсії вже завтра можна було б збільшити вдвічі. Тобто, ресурс для наповнення Пенсійного фонду в країні є», - стверджує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами народного депутата, в країні сформувалася прірва між бідними і багатими, яка за останній рік стала ще глибшою. «В таких умовах ще більше скорочувати соціальні гарантії – означає назавжди приректи мільйони наших громадян на жебрацьке існування», – підкреслює парламентарій.

На її думку, країна стоїть перед вибором між двома філософіями розвитку держави. «Перший, який мається на увазі Вашою реформою, полягає у вирішенні економічних проблем за рахунок зниження соціальних гарантій і перекладання соціального тягаря на майбутні покоління. Другий шлях – набагато складніший, тому що він передбачає шокові реформи не для народу, а для влади і чиновників, які повинні відмовитися від своїх апетитів, навчитися жити без хабарів, навести порядок у держзакупівлях», - зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що пріоритетами пенсійної реформи повинні стати: створення конкурентного економічного середовища, захист і стимулювання підприємництва, забезпечення умов для вільного ринку, детінізація економіки, боротьба з корупцією у держапараті, забезпечення переходу бізнесу в легальний сектор не репресивними, а стимулюючими методами, підвищення рівня життя і соціальних гарантій для українських громадян.

«Це пріоритети, з вирішення яких необхідно починати соціальні реформи в нашій країні. Жодна реформа в країні не матиме сенсу, не буде підтримана людьми, якщо влада не почне із себе. Саме довіра громадян є необхідною умовою успішних реформ, тому ми повинні піти на літні парламентські канікули, показавши людям, що реформи робляться для них, а не для чиновників», – заявляє Н.КОРОЛЕВСЬКА.