Янукович: Україна приречена співпрацювати з Росією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна приречена співпрацювати з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми приречені бути партнерами. І ми знаємо, що наша позиція має відстоювати національні інтереси», - сказав Президент.

Говорячи про Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що запропонована Україною формула «3+1» є «нашою стратегією, і країна буде її відстоювати».

Він висловив сподівання, що Україна буде співпрацювати з Митним союзом у багатьох сферах, у тому числі в енергетиці, машинобудуванні, авіабудуванні тощо.

Також В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що у планах співпраці - задіяти український суднобудівний комплекс для модернізації кораблів ЧФ РФ, торгового флоту.

Велику перспективу співпраці з Росією він бачить у нафтовій галузі.

«Перспективи співпраці величезні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.