Янукович: Україна приречена співпрацювати з Росією
Президент бачить "величезні перспективи"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна приречена співпрацювати з Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Ми приречені бути партнерами. І ми знаємо, що наша позиція має відстоювати національні інтереси», - сказав Президент.
Говорячи про Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що запропонована Україною формула «3+1» є «нашою стратегією, і країна буде її відстоювати».
Він висловив сподівання, що Україна буде співпрацювати з Митним союзом у багатьох сферах, у тому числі в енергетиці, машинобудуванні, авіабудуванні тощо.
Також В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що у планах співпраці - задіяти український суднобудівний комплекс для модернізації кораблів ЧФ РФ, торгового флоту.
Велику перспективу співпраці з Росією він бачить у нафтовій галузі.
«Перспективи співпраці величезні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.