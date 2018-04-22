За що керівники деяких комунальних ЗМІ “забракували” УНІАН?

Цього тижня столичні засоби масової інформації, зокрема й агентство УНІАН, отримали повідомлення від Київського медіа-холдингу про те, що комунальні ЗМІ, які до нього входять, відмовляються від інформаційних послуг УНІАН.

У листі, адресованому агентству, за підписом керівників комунальних ЗМІ Дмитра Джангірова, Павла Карайченцева, Петра Щербини, Романа Костріци та Костянтина Спілки, подається мотивація такої відмови – “у зв’язку з низькою якістю послуг”. У листі нагадується також, що “ЗМІ холдингу – газети “Хрещатик”, “Українська столиця”, Вечірній Київ”, радіокомпанія “Радіо Київ 98 FM” і ТРК “Київ” – ставлять перед собою мету оперативно забезпечувати аудиторію точною, правдивою інформацією про події і процеси, які відбуваються в столиці”. “Київський медіа-холдинг, – ідеться далі, – заявляє про неприпустимість розповсюдження необ’єктивної інформації, яка спотворює дійсність”. І насамкінець: “Свобода слова – це, перш за все, висока міра відповідальності за свої слова”. Далі підписи вказаних осіб.

Може б, ми й подякували шановним колегам за товариську критику, висловлену в такий публічний і відкритий спосіб, і поспішили виправляти ті помилки, на які вони вказують, якби не один нюанс.

Справа в тім, що буквально за два тижні до цього кроку на адресу генерального директора УНІАН Олега Наливайка від одного з підписантів “відмови”, керівника комунального підприємства “Радіо Київ” К.В.Спілки надійшов лист зовсім іншого характеру. У цьому листі (№29/313-141 від 11.06.2007) ані словом не згадується про необ’єктивність, непрофесіоналізм та інші гріхи, а зовсім навпаки: повідомляється, що УНІАН став переможцем тендеру із закупівлі послуг інформаційних агентств, інакше кажучи, нас визнано найкращими – найбільш об’єктивними, професійними і якісними. Крім того, керівник радіо “Київ” у своєму листі гарантував, що “буде погашено заборгованість, яка існує на даний момент”, а також пообіцяв “вчасну оплату рахунків до кінця року”.

Тож у щирість пояснень, викладених у колективному листі-“відмові” чомусь не віриться...

Далі ще цікавіші нюанси. Серед публічних “відмовників” названо видання “Українська столиця” та “Вечірній Київ”. Але ці газети аж ніяк не можуть відмовитися від інформпослуг УНІАН, бо не є нашими передплатниками. І ми тільки вітаємо заяву про те, що вони “припиняють будь-яке використання інформації агентства УНІАН”, оскільки редакція давно веде боротьбу з крадіжками інформації.

Відверто кажучи, ми довго ламали собі голову над цими зиґзаґами комунальних менеджерів. Неможливо зрозуміти, про яку “спотворену дійсність” вони ведуть мову, адже жодного правдивого, задовільного пояснення цим спробам звинуватити УНІАН ці редактори, на жаль, не надали. Ми зустрілися з секретарем Київради, яка є засновником вищеназваних засобів масової комунікації, Олесем Довгим, проте, як з’ясувалося, цю гру керівники комунальних підприємств затіяли за його спиною. Він неабияк здивувався наклепам на УНІАН, що походять від керівництва підзвітних київській громаді підприємств, котрі існують, зокрема, й на кошти платників податків.

Нам залишається лише висловити здогади – за що насправді нас так “не полюбили” вищеозначені керівники з газет “Українська столиця”, ТРК “Київ” та ін.

Можемо припустити, що когось із них роздратувало висловлювання журналістів на прес-конференціях у конференц-залі УНІАН щодо численних конфліктів у столичних ЗМІ, зокрема й у контексті створення Київського медіа-холдингу.

Можливо, у вищеназваних керівників комунальних ЗМІ наявний деякий мотив особистого плану, сформулювати який вони з певних причин не наважилися. Але, знову ж таки, якщо хтось колись наступив комусь на ногу, то причому тут “необ’єктивність” і “непорушні принципи”, на яких, як стверджується в повідомленні, начебто працюють названі особи? Про ці “принципи”, до речі, докладно написала газета “Коментарі”.

Не виключено, що спроби якось “укусити” інформаційне агентство, мають навколополітичне підґрунтя. Можливо, хтось намагається довести свою значимість в очах вищого начальства, привернути до себе увагу, аби якось перерозподілити грошові потоки напередодні виборів. А може, деяких невдах просто мучить заздрість?

Власне, усі ці мотиви, яких може бути безліч, нас особливо й не цікавлять. І ми не маємо наміру відповідати на всі непристойності з боку вищеозначених осіб. Хочеться лише сказати, що наші клієнти та журналістська тусівка, у тому числі й колективи самих міських ЗМІ, безперечно, добре знають ціну як продукції УНІАН, так і тому, на що здатні з професійної точки зору ці менеджери журналістики.

Відверто кажучи, нас, головним чином, цікавить одна найбільш імовірна причина такого кульбіту, і вона лежить у фінансовій площині.

Справа в тім, що видання “Хрещатик” має борг перед УНІАН за травень, радіостанція “Київ” заборгувала за березень і травень, ТРК ”Київ” не заплатила за останній місяць. Якщо врахувати, що керівництво міста поставило перед своїми підприємствами жорсткі фінансові умови (цілком справедливі – адже вони самі мають приносити гроші в бюджет, а не бути нахлібниками киян), то, відповідно, платити їм нічим... У цьому випадку можемо цілком щиро поспівчувати менеджерам неплатоспроможних підприємств, але навіщо ж вдаватися до таких непристойних прийомів? До чого тут “відповідальність перед українською громадою”, про яку нам нагадують редактори-“відмовники”? Краще б відверто зізналися: ми не не навчилися заробляти гроші, тому борги перед УНІАН оплатити не можемо. Це було б принаймні чесно. А так – усе в стилі багатьох наших українських джентльменів – не можеш заплатити – плюнь у бік того, кому винен...

Одне слово, ми не полемізуватимемо з панами, що гордо відмовилися від того, за що вчасно заплатити не змогли. Просто немає сенсу робити їм рекламу. Нехай собі відмовляються від наших послуг, не користуються нашими новинами, якщо їм так угодно. Але перед тим, шановні колеги, будь ласка, зробіть зусилля над собою – погасіть борги.

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