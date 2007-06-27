Матвієнко про Мороза, президентську фобію і державний переворот

Один з лідерів блоку «Рух-Українська правиця», голова УРП „Собор” Анатолій МАТВІЄНКО розцінює як “державний переворот” пропозиції голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА щодо скасування інституту РНБО та надання права Кабміну призначати і звільняти голів державних адміністрацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку «Рух - Українська правиця».

«МОРОЗ у своїй президентській фобії відкрито закликає до зміни конституційного ладу», - заявив А.МАТВІЄНКО.

Він нагадав, що згідно зі статтею 5 Конституції України, право змінювати конституційний лад належить виключно народу і не може бути узурповане державою, її органами чи посадовими особами”. “А те, що пропонує МОРОЗ, – це фактично державний переворот, за що він має нести юридичну відповідальність» - заявив А.МАТВІЄНКО.

За його словами, "люди, які на власний розсуд, не враховуючи думку народу, вирішують, за якими правилами має жити держава, які статті Конституції залишати, а які видаляти, мають бути ізольовані не тільки від політики, а взагалі від людей".

«Тому правоохоронні органи повинні належним чином оцінити заяви Олександра МОРОЗА і вжити заходів згідно з чинним законодавством», переконаний лідер УРП „Собор”.

Як повідомляв УНІАН, О.МОРОЗ презентував свій законопроект змін до Конституції, в якому, серед іншого, пропонується ліквідувати Раду національної безпеки і оборони України, виключивши статтю 107 Основного закону. Відповідно, пропонується виключити пункт 18 частини першої статті 106 (Президент України очолює РНБО).

Також у законопроекті передбачається, що голови місцевих державних адміністрацій, відповідно до нової редакції статті 118, призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів, і голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень підзвітні та підконтрольні Кабміну.