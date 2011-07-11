Адвокат Мельниченка заявляє, що йому в суді погрожувала «людина з апарату ВР»

Адвокат екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявляє, що йому під час засідання Васильківського міськрайонного суду намагався погрожувати представник апарату Верховної Ради Анатолій СЕЛІВАНОВ.

Про це М.НЕДІЛЬКО повідомив кореспонденту УНІАН.

«У кінці засідання суду я побачив, як невідома особа у залі судового засідання постійно мене фотографує під час мого судового виступу. Це при тому, що була заборона на здійснення аудіо- та відеофіксації судового засідання», - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Він зазначив, що поцікавився, що це за особа, але невідомий відмовився назватися. Після цього суд також намагався з’ясувати особу невідомого, але він відмовився назвати своє ім’я і пішов із зали судового засідання.

У свою чергу, охорона М.МЕЛЬНИЧЕНКА з’ясувала, що це був представник апарату Верховної Ради України А.СЕЛІВАНОВ.

М.НЕДІЛЬКО зазначив, що під час його виступу ця людина намагалася йому погрожувати, зокрема, сказавши: «Думай про себе, а не про МЕЛЬНИЧЕНКА».

На думку адвоката, така поведінка цієї людини може свідчити про намагання тиску на суд.