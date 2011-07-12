Тігіпко обіцяє цікаву осінь

У вересні 2011 року Кабінет міністрів передасть на ухвалення в Верховну Раду пакет нових реформ.

Про це повідомив віце-прем`єр Сергій Тігіпко в ефірі Першого національного.

"Осінь буде врожайна на реформи. Ми точно винесемо від міністерства три закони по легалізації. Ми точно винесемо, і чи проголосуємо, трудове законодавство, Трудовий кодекс. Ми будемо робити висновки по другому рівню пенсійної системи", - розповів він.

"Думаю, що восени буде більш цікаво", - додав віце-прем`єр.

При цьому Тігіпко зазначив, що реформи "не будуть більш тяжкі".

"Наближається 2012 рік. Вибори в парламент. Тут вже треба збирати якісь наслідки", - зазначив політик.

"2012 рік буде цікавий. Ми зможемо побачити, що ми отримуємо від тих непопулярних рішень. У нас уже будуть досягнення певні", - уточнив віце-прем`єр.

Українська правда