Дружина Добкіна купила 25% телеканалу

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підтвердив купівлю своєю дружиною Аллою ДОБКІНОЮ 25% акцій харківського телеканалу «7 канал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН повідомив журналістам на прес-конференції.

«Я підтверджую інформацію про придбання 25% акцій каналу моєю дружиною, і, звичайно ж, вкаже це в своїй податковій декларації», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Нещодавно екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ продав 50% акцій «7 каналу». Як він заявив журналістам, на підписання угоди прийшла дружина нинішнього губернатора А.ДОБКІНА.