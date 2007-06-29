Радник Ющенка: жоден з європейців не розуміє унікальну українську душу

Екс-президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ вважає цілком реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу в 2020 році, відповідно до положень розробленої YES стратегією «Порядок денний 2020».

Про це О.КВАСНЕВСЬКИЙ заявив напередодні під час церемонії відкриття Четвертого щорічного саміту Ялтинської Європейської стратегії (YES), повідомили УНІАН в прес-службі Фонду Віктора ПІНЧУКА.

"Не можна сказати, наскільки Україна сьогодні готова до такого вступу (до ЄС - УНІАН), це - процес, він вимагає часу і зусиль. Йому, звісно, не сприяє політична криза в Україні, не допомагають особливості європейської політики розширення. Потрібна робота з боку України, потрібна робота з боку Європейського Союзу, - відзначив екс-президент Польщі, - але наголошую - перспектива для України вступити до ЄС в 2020 році цілком реальна. Але кожний з нас і кожна людина в Україні повинна докласти до цього зусилля".

Екс-канцлер Герхард ШРЕДЕР, який також бере участь в нинішньому саміті YES, відзначив, що "демократичний розвиток і територіальна цілісність України на користь Європи, а також на користь Росії, бо Росія, більш ніж будь-яка інша країна в Європі, пов`язана з Україною історією, культурою і мовою". Він особливо відзначив, що Німеччина і ЄС підтримують Україну в її політичних, економічних реформах - насамперед, тих, які спрямовані на розвиток демократії в країні в реформуванні системи державної влади. Кажучи про роль саміту YES, Г.ШРЕДЕР заявив, що "ця конференція підкреслює важливість України і її народу для миру, безпеки і стабільності на Європейському континенті і у всьому світі".

Радник Президента України Володимир ГОРБУЛІН також наголосив важливість неформальних інститутів, таких як YES, для зовнішньої політики України. "Можливість на таких неформальних зустрічах обмінятися думками, зрозуміти, де перебуває сьогодні Україна, можливість обговорити її внутрішні проблеми на такому цікавому зовнішньополітичному просторі дає можливість побачити себе - може, навіть не в дзеркалі, а значно глибше, в тривимірному просторі. Якщо подивитися в наше не таке далеке минуле, то ми побачимо, що більшість наших найбільших звершень відбувалася тоді, коли ми перед формальними зустрічами шукали і знаходили рішення для України у всіх міжнародних проектах", - сказав В.ГОРБУЛІН. Він висловив сподівання, що саміт якоюсь мірою допоможе у вирішенні політичної кризи в Україні.

"Це буде складно, оскільки жодний з європейських політиків не може зрозуміти нашу унікальну українську душу. Це жарт, а якщо серйозно - оцінка нашої поведінки може допомогти вийти з кризи", - відзначив радник Президента України .

За словами засновника і члена правління YES Віктора ПІНЧУКА, саміт є ефективним інструментом для обміну досвідом і отримання допомоги для України в модернізації і в процесі інтеграції до ЄС. Він наголосив, що Україні необхідно вчитися духу компромісу, який існує в Європі. "У ЄС буде Конституція - він знайшов компроміс, у України є Конституція, і вона знайде компроміс", - відзначив В.ПІНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері в Києві пройшло урочисте відкриття Четвертої Ялтинської щорічної зустрічі (Ялтинська Європейська стратегія). Головна тема зустрічі - євроінтеграція України.

29 і 30 червня саміт продовжить роботу в Ялті.

Ялтинська Європейська стратегія (YES) - це міжнародна мережа, створена в 2004 році з метою сприяння розвиткові справедливої, вільної і процвітаючої України, налагодження відносин зі світом і підтримки членства України в Європейському Союзі.