Європейський дипломат: у суді над Тимошенко Україну не поважають обидві сторони

Європейські дипломати, акредитовані в Україні, вважають, що судовий процес над екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО може позначитися на ратифікації країнами-членами Європейського Союзу угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка нині перебуває в стадії підготовки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломати заявили на зустрічі з журналістами в Медіа-клубі на тему «Відносини Україна-ЄС: демократичний вимір».

Один із європейських дипломатів зазначив, що країни-члени Євросоюзу уважно стежать за судовими слуханнями, які зараз проходять у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для нас дуже важливо, щоб цей процес був неупередженим і об`єктивним, а судові слухання були незалежними», - сказав він.

Як зазначив інший європейський дипломат, у рамках судових засідань у справі Ю.ТИМОШЕНКО його «вразила неповага до України як такої, неповага до основних атрибутів держави». «Я думаю, що й одна, й інша сторона повинні поважати державу, в якій знаходяться. Думаю, що учасники процесу не усвідомлюють, що все це йде за кордон, і потім буде доволі складно сприймати Україну як серйозного партнера. Те, що ТИМОШЕНКО не встає... І те, як суддя в кінці вів процес, також було не дуже хороше видовище», - сказав він. На думку дипломата, такий судовий процес не показує українців із кращого боку.

Його колега підкреслив, що ратифікація угоди про асоціацію ні в Європарламенті, ні в парламентах країн-членів ЄС не буде формальною. «Якщо ситуація з демократичними стандартами не покращуватиметься, цей процес може бути дуже складним. Я не можу собі уявити, що асоційованою країною ЄС буде держава, в якій при кожному голосуванні в парламенті порушується Конституція, чиниться тиск на журналістів. Ці питання будуть дуже важливими для парламентаріїв», - сказав він.

Європейські дипломати вважають, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО буде винесено звинувачувальний вирок, то це спричинить кризу у відносинах України з ЄС.