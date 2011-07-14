14-15 липня народний депутат (фракція «БЮТ- Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА відвідає Запоріжжя та Мелітополь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, у Запоріжжі завтра вона відвідає речовий ринок «Анголенко», зустрінеться з міським головою Запоріжжя, виступить на семінарі у будинку культури «Орбіта».

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА візьме участь у святкових заходах, присвячених Дню працівників металургійної і гірничодобувної промисловості, які відбудуться у Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА проведе у Запоріжжі прес-конференцію.

У Мелітополі 15 липня вона має намір зустрітися з міським головою, відвідати виробничий підрозділ «Мелітопольський моторний завод – АвтоЗАЗмотор» ЗАТ «ЗАЗ» і ТОВ «Мелітопольський завод турбокомпресорів – ТУРБОКОМ».

Також запланована зустріч Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ з представниками великого та середнього бізнесу Мелітополя.

Передбачене відвідування народним депутатом «Центрального» та «Ризького» ринків міста, а також круглий стіл з представниками малого бізнесу Мелітополя.