Судом над Тимошенко Янукович програв своє політичне майбутнє?

Лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК переконаний, що режим Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вже програв суди над екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, незалежно від того, якими будуть вироки.

Таку точку зору З.ШКІРЯК висловив в коментарі УНІАН.

«Вся Україна, вся світова спільнота вже остаточно переконалися у тому, що суд над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО і екс-міністром МВС Юрієм ЛУЦЕНКОМ - це відверта політична розправа», - сказав З.ШКІРЯК.

За його словами, судді Родіон КІРЄЄВ і Сергій ВОВК, "сліпо виконуючи накази своїх господарів з Банкової, вже давно перейшли межу розумного".

"Ці чудо-діячі від Феміди перетворили суд на суцільний правовий нігілізм, підкріплений регулярними системними порушеннями Конституції і законів України під час судових засідань. Причому роблять вони це настільки цинічно і нахабно, що складається чітке розуміння «ціни питання». Упевнений, вона велика», - заявив політик.

Лідер «Нового Києва» вважає, що влада така перелякана відсутністю реальних доказів вини обвинувачених, що окрім "продажних суддів" використовує в процесі озброєних спецназівців, які щодня створюють фон для залякування присутніх.

«За час диктатури ЯНУКОВИЧА Україна опустилася в усіх світових рейтингах, і сьогодні знаходиться поряд із Зімбабве або Буркуна Фасо. Людей поставлено на межу виживання, і довго терпіти це беззаконня вони не будуть. Як би не примудрявся ЯНУКОВИЧ, він вже програв процеси над ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКОМ, незалежно від майбутніх вироків. Не вдалося їм залякати людей, не вдалося приборкати пресу, не вдасться побудувати тут Білорусь. А те, що ЯНУКОВИЧ дав команду «садити» Юлю, ще більше посилить негативний вплив на його політичне майбутнє і прискорить падіння правлячого режиму. Переконаний, що реалізація такого сценарію підніме маси людей на Київ», - заявив З.ШКІРЯК.

За його словами, весь цивілізований світ бачить сьогодні, що в Україні "тоталітарна, поліцейсько-прокурорська держава". Він упевнений, що жорстка реакція Євросоюзу і США, включаючи певні дипломатичні і економічні санкції щодо урядовців нинішньої влади, - не за горами.

"Я хочу ще раз підкреслити, що після "ручного" повернення до Конституції 96-го року влада в країні, по суті, нелегітимна. Це хунта. Тому нинішнє судилище виглядає банальним замовленим політичним фарсом. Хвиля «кухонних протестних настроїв» дуже скоро виллється на вулиці. І Схід, і Захід України будуть єдині в одному: ЯНУКОВИЧ і Ко мають піти», - підсумував З.ШКІРЯК.