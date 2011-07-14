Суд над Луценком знімати заборонили

Печерський районний суд Києва заборонив фото-, аудіо- та відеофіксацію перебігу подій у судовому процесі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до винесення йому вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК.

Суд обґрунтував таку позицію тим, що у справі будуть допитуватися свідки, а також розглядатися матеріали, які містять секретну інформацію.

Доводи адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА та його самого про те, що ця секретна інформація міститься лише на 4-х аркушах, до уваги взяті не були.

У засіданні оголошено 15-хвилинну технічну перерву для того, щоб телеоператори залишили залу.