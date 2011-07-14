Суд над Луценком знімати заборонили
10:37, 14 липня 2011Політика
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До винесення вироку
|Юрій Луценко
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК.
Суд обґрунтував таку позицію тим, що у справі будуть допитуватися свідки, а також розглядатися матеріали, які містять секретну інформацію.
Доводи адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА та його самого про те, що ця секретна інформація міститься лише на 4-х аркушах, до уваги взяті не були.
У засіданні оголошено 15-хвилинну технічну перерву для того, щоб телеоператори залишили залу.
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