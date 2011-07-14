МЗС - про висилку дипломатів із Мінська: не спростовуємо і не підтверджуємо

У Посольстві України в Білорусі запевняють, що ніякого скандалу з висилкою працівників дипустанови немає, пише газета “Известия в Украине” (№ 122 від 14 липня).

«У нас нікого не посилали. У них закінчився термін перебування, і вони відбули до України. Це сталося місяць тому. Це нормально. На сьогодні помінялися ще не всі, і надалі у нас ще будуть ротації. Нові дипломати на місця, що звільнилися, ще не прибули, але ми чекаємо», - запевнили газету в посольстві.

Водночас, у МЗС України відмовилися коментувати цю інформацію. «Ми не коментуємо дану інформацію. Ми не спростовуємо і не підтверджуємо цей факт», - сказали у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Відмовилися від коментарів і в Посольстві Білорусі в Україні: «Таку інформацію може дати тільки посол, а зараз його немає в країні».

Як повідомлялося, за інформацією тижневика «Дзеркало тижня. Україна», весняний скандал між Мінськом і Києвом призвів до взаємної висилки дипломатів. За інформацією джерел видання в українському уряді, в червні було вислано двох співробітників Посольства України в Білорусі - аташе з питань оборони і військового аташе. У відповідь Україна вислала військового аташе Білорусі Андрія КАЮКА.

Згідно з однією з версій, висилкою дипломатів Мінськ відреагував на відповідь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на звинувачення білоруського колеги Олександра ЛУКАШЕНКА у «вошивості». Український Президент вирішив передати відповідь через прем`єра Миколу АЗАРОВА, який 19 травня перебував в Мінську. «Суть відповіді невідома. Але вона викликала негативну реакцію білоруського Президента і призвела до висилки українських дипломатів», - повідомляє видання, відзначаючи, що «на факті висилки військових дипломатів не акцентувала увагу ані білоруська, ані українська сторона».