Суддя видалив Луценка з зали засідань
"За порушення дисципліни"
|Юрій Луценко, його дружина Ірина та Олесь Доній
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат України Олесь ДОНІЙ.
За його словами, таке рішення прийняв головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.
Як зазначив народний депутат, причиною для цього стала спроба Ю.ЛУЦЕНКА зробити заяву щодо порушених судом його конституційних прав.
Коли екс-міністр почав зачитувати заяву, «роблячи це спокійно, без емоцій», суддя кілька разів переривав його і в результаті прийняв рішення за порушення порядку в судовому процесі видалити Ю.ЛУЦЕНКА на одне засідання із зали суду.
Таким чином, подальший розгляд справи під час сьогоднішнього засідання буде подовжуватися за відсутністю в залі суду підсудного.
Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.
23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.
За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.