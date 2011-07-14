Суддя видалив Луценка з зали засідань

Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА видалили із зали судового засідання за порушення дисципліни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат України Олесь ДОНІЙ.

За його словами, таке рішення прийняв головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Як зазначив народний депутат, причиною для цього стала спроба Ю.ЛУЦЕНКА зробити заяву щодо порушених судом його конституційних прав.

Коли екс-міністр почав зачитувати заяву, «роблячи це спокійно, без емоцій», суддя кілька разів переривав його і в результаті прийняв рішення за порушення порядку в судовому процесі видалити Ю.ЛУЦЕНКА на одне засідання із зали суду.

Таким чином, подальший розгляд справи під час сьогоднішнього засідання буде подовжуватися за відсутністю в залі суду підсудного.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.