Обвинувачення Луценку прокурор зачитуватиме 2 дні?

Представники прокуратури в суді розпочали зачитувати обивнувальний висновок у справі за обвинуваченням в службових злочинах екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за його відсутності у залі суду.

Як передає кореспондент УНІАН, захисники Ю.ЛУЦЕНКА повідомили журналістам, що обвинувальний висновок містить 320 аркушів і якщо в середньому один аркуш прочитується за 6 хвилин, то на всю процедуру з урахуванням перерв може піти щонайменше два дні.

Перед тим, як прокурор почав зачитувати висновок, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ запитав суд, яким чином процесуально можна це робити за відсутності в залі підсудного, оскільки по завершенню оголошення обвинувального висновку суд буде зобов’язаний запитати Ю.ЛУЦЕНКА, чи зрозуміло йому, в чому він обвинувачується і чи визнає він себе винним, однак відповіді на це не отримав.

З дозволу суду прокурор читає обвинувальний висновок сидячи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня головуючий у судовому процесі у справі Ю.ЛУЦЕНКА суддя Сергій ВОВК видалив звинувачуваного із зали судового засідання за порушення дисципліни.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.