Могильов натякнув журналістам, що церемонитися не буде

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що прокуратура розгляне і прийме рішення щодо заяв журналістів про неправомірне застосування до них сили міліцією в Печерському райсуді Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи може міністр гарантувати, що міліція надалі не перешкоджатиме журналістам виконувати їх службові обов`язки, А.МОГИЛЬОВ заявив: «Судові засідання – це не шоу, це визначений кримінально-процесуальним законодавством процес».

За його словами, міліція зобов`язана виконувати норми процесуального законодавства, і «якщо хтось цього не розуміє, то це його проблеми ».

Як сказав А.МОГИЛЬОВ, міліція максимально прагне не перешкоджати діяльності журналістів, але зобов`язана виконувати рішення судді щодо звільнення приміщення, виведення когось із приміщення суду тощо.

Він заявив, що МВС вивчить усі заяви журналістів, а рішення щодо того, порушувати чи не порушувати кримінальні справи, прийматиме прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» увірвалися в приміщення Печерського райсуду, де проходив розгляд кримінальної справи Юлії ТИМОШЕНКО, і застосували фізичну силу до журналістів.

Під час цих дій у суді впали обидві камери телеканалу ТВі, був пошкоджений штатив камери «5 каналу» і розбита камера порталу INTV. На більш ніж 20 журналістів накинулися 60-70 бійців «Беркута», які супроводжували свої дії грубими висловами на адресу працівників ЗМІ.

7 липня працівники судової міліції «Грифона» не впускали представників ЗМІ у будівлю суду, а після оголошення перерви силоміць витіснили телеоператорів і журналістів із зали Печерського суду.