Для суду в Страсбурзі Тимошенко найняла одного з дорогих юристів

Інтереси екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Європейському суді з прав людини представлятиме юрист Харківської правозахисної групи Аркадій БУЩЕНКО.

Про це пише газета “Комсомольская правда в Украине”.

Адвокат спеціалізується на правах людини, кримінальному і адміністративному праві. За останні 10 років він вів у Європейському суді близько 50 справ, при цьому жодної не програв.

Як зазначає газета, перший процес, виграний харків`янами в Європейському суді ("Афанасьєв проти України"), - його, а зовсім недавно А.БУЩЕНКО провів гучну справу "Лазаренко проти України". Це особливий процес, до Леоніда ЛАЗАРЕНКА застосовували тортури, і на його зізнаннях був побудований обвинувальний вирок, підкреслює видання.

Розмір гонорарів правозахисника колеги не розголошують, але визнають, що він з дорогих юристів.

Сам А.БУЩЕНКО розповів виданню, що справу Ю.ТИМОШЕНКО він вважає безпрограшною.

“Вона цікава з правової точки зору, тому я за неї і взявся. Загадувати, чим закінчиться судовий розгляд - погана прикмета, але думаю, що на суді ми представимо достатньо серйозні аргументи”, - сказав юрист.

Термін розгляду справи в Європейському суді коливається від кількох місяців до кількох років, але він планує закінчити всі розгляди до кінця осені.

“Сподіваюся, що рішення Європейського суду ми одержимо за два-три місяці. Нас поки що цікавить саме рішення, про матеріальну компенсацію не йдеться”, - заявив А.БУЩЕНКО.