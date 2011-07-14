Гримчак попередив «провокаторів у чорному», що вони - гарматне м'ясо

На одне із наступних судових засідань у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО влада планує провокації з тим, щоб видалити із зали Печерського райсуду Києва усіх народних депутатів від опозиції.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві народного депутата України Юрія ГРИМЧАКА.

«За тими даними, які ми на сьогодні маємо, отими молодиками в чорних футболках, які бігають біля суду, планується провокація. Перед ними поставлене завдання почати бійку з депутатами від опозиції або в залі суду, або на вулиці. За задумом провокаторів, після бійки в лікарню має бути доставлено кілька хлопців із начебто тяжкими побоями, і це буде використано судом як привід не допускати депутатів від Блоку Юлії Тимошенко та інших опозиційних партій до зали суду», - сказав Ю.ГРИМЧАК.

За словами депутата, групою провокаторів у чорних футболках керує влада, а до зали суду їх пропускає міліція за особистою вказівкою одного із заступників міністра внутрішніх справ.

Ю.ГРИМЧАК також нагадав, що саме цих людей заводили в залу засідань Печерського райсуду вночі, коли суд був зачинений.

«Ми закликаємо молодих людей не дозволити використати себе у провокаціях, не робити беззаконня, оскільки за подібні дії наступає відповідальність. Влада ж зі свого боку вас використає і забуде. Сподіваємось, оприлюднення інформація про намір спровокувати бійку із народними депутатами зупинить цей запланований злочин. Хочу наголосити, використовувати молодих хлопців, як гарматне м’ясо, - цинічно і неприпустимо. Такий крок лише ще більше дискредитує владу, суд і загалом країну», - наголосив депутат.