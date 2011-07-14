Суд відмовився повернути Луценка до зали засідань

Колегія суддів Печерського районного суду Києва відмовила захисту екс-міністра внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКА в його поверненні до зали судових засідань, щоб він міг бути присутнім на оголошенні обвинувального висновку.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням після перерви адвокати екс-міністра звернулися до суду.

Представники обвинувачення у суді не заперечували у задоволенні клопотання, проте суд не знайшов підстав для того, щоб прийняти позитивне рішення.

Крім того, суд повідомив, що сьогоднішнє засідання триватиме до 16.00, не пояснивши, з яких причин, оскільки робочий день у суді, як відомо, закінчується о 18.00.