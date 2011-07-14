Розгляд справи Луценка перенесли на вівторок

Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА 19 липня о 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК.

При цьому він зазначив, що сьогодні суд змушений зробити перерву, оскільки один із членів колегії суддів бере участь в іншому судовому засіданні.

Сьогоднішнє судове засідання, враховуючи цю обставину, планувалося завершити о 16.00, а не в 18.00, як зазвичай, однак близько 15.30 у залі раптово вимкнулось світло і за кілька хвилин, поки електроенергія була відсутня, суд прийняв рішення про перенесення судового засідання.