Розгляд справи Луценка перенесли на вівторок
15:35, 14 липня 2011Політика
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Світло погасло саме вчасно?
|Сергій ВОВК
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК.
При цьому він зазначив, що сьогодні суд змушений зробити перерву, оскільки один із членів колегії суддів бере участь в іншому судовому засіданні.
Сьогоднішнє судове засідання, враховуючи цю обставину, планувалося завершити о 16.00, а не в 18.00, як зазвичай, однак близько 15.30 у залі раптово вимкнулось світло і за кілька хвилин, поки електроенергія була відсутня, суд прийняв рішення про перенесення судового засідання.
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