Кармазін: чи не був убитий Гонгадзе вже під плівки Мельниченка?

У діях екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА присутні ознаки злочину, тому Генеральна прокуратура і СБУ повинні порушити і розслідувати кримінальну справу.

Таку думку висловив народний депутат України Юрій КАРМАЗІН у коментарі LB.uaщодо інформації про те, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО звернувся до Апеляційного суду з метою оскаржити рішення Печерського райсуду Києва про відновлення проти нього кримінальної справи.

«СБУ і Генпрокуратура перевірку про наявність або відсутність злочину в діях МЕЛЬНИЧЕНКА взагалі не проводили. Та постанова, яка була в матеріалах кримінальної справи про припинення кримінального переслідування МЕЛЬНИЧЕНКА, винесена в 2005 році навіть без урахування матеріалів допиту МЕЛЬНИЧЕНКА. Тому очевидно, що її необхідно було скасувати. За статтею 111 кримінальну справу стосовно МЕЛЬНИЧЕНКА потрібно порушувати без будь-яких коливань, тому що МЕЛЬНИЧЕНКО оприлюднив документи, оприлюднювати які права не мав», - наголосив народний депутат.

Ю.КАРМАЗІН переконаний, що голова СБУ повинен порушити кримінальну справу і розслідувати її.

«І всі у державі повинні зрозуміти, що здавати таємниці і секретні матеріали – злочин. Як керівник групи з ухвалення Кримінального кодексу, заявляю, що в діях МЕЛЬНИЧЕНКА є ознаки злочину. І дії Генпрокуратури і СБУ з не притягнення його до кримінальної відповідальності також носять ознаки злочину – по-перше, вони покривають цю людину, по-друге, вони недбало ставляться до виконання своїх службових обов`язків», - вважає Ю.КАРМАЗІН.

«Те, до чого привели дії МЕЛЬНИЧЕНКА – здача державних інтересів, – дорівнює колосальним втратам і оборонних замовлень для України, і складністю у проведенні зовнішньополітичного курсу України, і здачі цілих систем захисту, які забезпечувала контррозвідка», - заявив парламентарій.

На думку Ю.КАРМАЗІНА, потрібно зрозуміти намір людини, для чого він це робив. «Будь-яка людина, яка прийняла присягу, може відрізнити, чи є в якихось даних державна таємниця чи ні. Проти України скоїли дуже серйозні злочини, і Україна була під фактичним економічним ембарго. Україна була виключена з ринку озброєння, в Україні зменшилася кількість робочих місць приблизно на півмільйона осіб завдяки одній базіці, яка повинна сидіти у в`язниці», - вважає Ю.КАРМАЗІН.

Він зазначив також, що допускає вірогідність монтажу записів. «Без будь-якої експертизи – будь-яка людина, яка слухала ці записи, бачить, що там є запис реальних людей. Інше питання, чи вмонтовувалося туди слово «Ірак», скажімо, коли йшлося про «Кольчуги». Тут є питання – серйозне питання. У мене є підозри. Як відбувалася нарізка на блоки цих записів, чи велися вони стаціонарною апаратурою прослуховування, залишеною нам з радянських часів, чи ні – на це повинне відповісти слідство. І зокрема, з використанням тих матеріалів, які були надруковані за ці роки», - зазначив народний депутат.

Найцікавіше, на думку Ю.КАРМАЗІНА, що сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО нічого Генпрокуратурі не надавав. «Це БЕРЕЗОВСЬКИЙ і його люди здали матеріали до Генпрокуратури. І це було аж у 2005 році. Тобто, декілька років МЕЛЬНИЧЕНКО володів цими записами неподільно. І монопольно вирішував, які матеріали, кому можна реалізовувати. І оскільки є докази, що за це платилися гроші, тоді очевидно виникає питання – якщо платилися гроші, можливо, був і інший мотив запису? Причому необхідно також перевірити версію, чи не був убитий Гонгадзе вже під плівки?!», - додав депутат.