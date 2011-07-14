Ющенко розказав Європі, що без України її чекає глибокий розкол

Припинення процесу розширення Європейського Союзу на західних кордонах України несе в собі потенційну загрозу глибокого розколу Європи.

Таку думку висловив лідер партії «Наша Україна», Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО під час виступу на Міжнародному форумі з питань Центральної Європи у Сан-Себастьяні (Іспанія), повідомляє прес-служба партії.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна за останні три століття своєї історії вже неодноразово давала однозначну відповідь про своє бажання розвиватися європейським шляхом.

«Найголосніше українське суспільство сказало «Так, до Європи!» під час подій листопада-грудня 2004 року, названих Помаранчевою революцією. Мирна багатоденна акція під демократичними гаслами з усією очевидністю проявила величезний демократичний потенціал українського суспільства», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що Помаранчева революція, попри розчарування її прихильників, стала поворотним пунктом не тільки новітньої української історії, а й політичного розвитку Східної Європи в цілому, справивши позитивний вплив на розвиток демократії на пострадянському просторі.

На переконання В.ЮЩЕНКА, без України європейський проект виглядає незавершеним, а припинення процесу розширення ЄС на західних кордонах України несе в собі потенційну загрозу глибокого розколу Європи, появи нової «залізної завіси».

«Якщо Україна буде успішною, то і європейський проект зможе продемонструвати переваги своєї моделі розвитку. Адже ніщо не може бути кращою рекламою шляху, обраного об’єднаною Європою, ніж велика країна у центрі Європи, яка колись була республікою тоталітарного Радянського Союзу, і яка, пройшовши крізь труднощі становлення, стала рівноправним партнером європейської спільноти», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що в Україні є політичні сили, і серед них - партія «Наша Україна», які у разі приходу до влади готові будуть прискорити демократичні реформи в державі та забезпечити надійне партнерство з країнами-членами ЄС.