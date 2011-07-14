У Нашій Україні думають, що Росія і досі боїться Ющенка

Голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК висловив здивування публікаціями у деяких російських виданнях, у яких йому приписуються слова щодо нібито «виключення Віктора ЮЩЕНКА з партійних виборчих списків».

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Комусь дуже не подобається активність «нових помаранчевих». Я дуже прошу: не треба шукати дешевих сенсацій. Принципи щодо очищення партійних рядів, ухвалені на політичній раді партії «Наша Україна», не спрямовані проти когось персонально. У принципів немає імен і посад. Відповідно до них, рішення щодо списку партії прийматиме з’їзд, керуючись запитами українського виборця», – зазначив С.БОНДАРЧУК.

За словами «нашоукраїнця», нові підходи до формування партійного списку та висунення мажоритарників, з якими сьогодні виступає «Наша Україна», є важливим етапом оновлення партії.

Коментуючи значну кількість публікацій у російській пресі, де були перекручені його слова, він зауважив: «Усе це виглядає так, ніби Росія вже включилася у передвиборчі перегони в Україні на боці все того ж кандидата, що і в 2004 році. І в неї все той же ворог – Віктор ЮЩЕНКО».

«Інформаційна кампанія, розгорнута у російській пресі, свідчить про те, що Кремль і далі боїться тих ідей, які відстоював помаранчевий Майдан – свободи, демократії, європейських цінностей. Російських очільників продовжує непокоїти можливість приходу до влади в Україні проукраїнських політиків, оскільки є розуміння тимчасовості і слабкості нинішньої владної команди. Кожен день її перебування при владі лише наближує повернення до влади нового покоління політиків, які поділяють цінності Майдану», – переконаний С.БОНДАРЧУК .

На думку голови центрвиконкому «Нашої України», російським ЗМІ було б куди доцільніше перейматися внутрішніми проблемами самої Росії, а не видавати бажане за дійсне у політичному житті України. «У разі продовження фальшування моєї позиції та позиції партії «Наша Україна» я залишаю за собою право звернутися до суду», – заявив С.БОНДАРЧУК.