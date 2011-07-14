Опозиція зірвала сесію облради

Депутати опозиційних фракцій у Чернівецькій обласній раді (ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та «Фронт Змін») зірвали сьогодні роботу шостої позачергової сесії Чернівецької обласної ради - вони не змогли затвердити порядок денний сесії, який містив одне питання – внесення змін до обласного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції Партії регіонів, перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій ГАЛИЦЬ перед голосуванням зазначив, що кошти у бюджеті потрібно перерозподілити на користь закладів освіти та охорони здоров’я так, як в останній момент запропонувала зробити Чернівецька облдержадміністрація. Пропозиція не знайшла підтримки у залі. Керівник фракції ПР запропонував затверджувати порядок денний поіменно, проте і ця пропозиція була провалена депутатами. (Загальний склад ради 104 депутати, де фракція ПР нараховує 49 депутатів, з якими практично в унісон голосує фракція «Нашої України» та частина розколотої фракції «Батьківщина» – УНІАН). Для затвердження порядку денного голосів не вистачило і сесія була закрита.

Після цього фракція Партії регіонів в обласній раді оприлюднила через ЗМІ заяву з приводу зриву сьогоднішньої позачергової сесії.

"Сьогодні в результаті деструктивних дій депутатів від партій "Фронт змін", ВО "Свобода" і невизнаної частини фракції "Батьківщина" не відбулася сесія Чернівецької обласної ради, під час якої планувалось внести зміни до бюджету області, зокрема збільшити його видаткову частину майже на 20 млн. грн. Таким чином, внаслідок сумнівних політичних дивідендів і власних амбіцій "фронтовики", "свободівці" і деструктивна частина фракції ВО "Батьківщина" зігнорували інтереси громади Буковини, оскільки виникла загроза невиплати підвищених зарплат працівникам бюджетних установ області та сотні буковинських дітей не зможуть оздоровитися в таборах відпочинку, бо так звані слуги народу з галасливої і безвідповідальної опозиції відібрали у них сотні тисяч гривень», - йдеться у переданій УНІАН заяві.

«Вважаємо такі дії представників "Фронту Змін", ВО "Свобода" і деструктивної частини ВО "Батьківщина" в обласній раді неприпустимими, оскільки вони завдають реальної шкоди сотням тисяч мешканців краю, територіальній громаді Буковини загалом. Мешканці області не можуть бути заручниками політичних ігрищ містечкових політиканів», - наголошується у документі.

Заяву фракції Партії регіонів в обласній раді вперше опублікував офіційний сайт Чернівецької ОДА, після цього ця заява також з’явилася на офіційному сайті обласної ради.

Водночас, на прес-конференції голова фракції «Фронту змін» Максим БУРБАК пояснив небажання депутатів Чернівецької облради вносити зміни до бюджету тим, що «була порушена процедура скликання сесії – проект рішення не був оприлюднений за 20 днів до дня проведення сесії».

В свою чергу фракції «Фронту Змін» ВО «Свобода» і ВО «Батьківщина» в обласній раді заявили, що «не хотіли брати участь у порушенні закону» і назвали зрив сесії першою перемогою опозиції на Буковині після приходу до влади Партії регіонів. «Це не опозиція зірвала позачергову сесію обласної ради, а партія влади не змогла сесію як слід провести» – додав лідер фракції «Фронту змін» в Чернівецькій обласній раді М.БУРБАК.

За його словами, «Фракція «Фронту Змін» та інші опозиційній фракції не хотіли брати участь у порушенні закону».

«Вважаю, що прокуратура мала б всі підстави накласти протест на рішення цієї сесії, адже вона була підготовлена з порученням чинного законодавства. Опозиція готова обговорювати всі питання, які стосуються забезпечення потреб громади, але з опозицією треба домовлятися, а не «ламати її об коліно», - додав він.

«Бюджетники, діти на відпочинок гроші отримають, - переконаний лідер «Фронту Змін». – І це можна було передбачити при формуванні бюджету, а не приймати його свого часу без обговорення. Тож якщо школи і медики гроші не отримають, нестиме відповідальність за це лише обласна державна адміністрація».