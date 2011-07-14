Олесю Довгому знайшли роботу в Київраді

Київрада затвердила новий склад постійних комісій Київради, в результаті чого змінено також керівників земельної та екологічної комісій.

Відтак, постійну комісії Київради з земельних відносин, містобудування та архітектури очолив представник фракції «Столичні реформи» Анатолій ШЕВЧЕНКО, а постійну комісії з питань екологічної політики очолив представник фракції «Республіка-Київ» Денис МОСКАЛЬ, який очолює Партію зелених України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували 68 з 102 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Своїм рішення депутати залишили кількість постійних комісій Київради, як і раніше – 14.

Депутат Київради Олексій ЄВЛАХ (Блок Черновецького), який очолював земельну комісію до цього часу, увійшов до складу комісії з питань освіти, а Олександр ГАВРИЛЕНКО (Блок Черновецького), який був головою економічної комісії став її членом.

Водночас, комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку столиці, як і раніше, очолюватиме Роман ЯРОШЕНКО.

Згідно з рішенням, Олесь ДОВГИЙ, який був секретарем Київради тривалий час, увійшов до складу комісії соціально-економічного розвитку і бюджету.

Денис КОМАРНИЦЬКИЙ та В’ячеслав СУПРУНЕНКО, які були в комісії по бюджету, відтепер є членами профільної комісії з питань промисловості.

Анатолій ЧУБ, який був в комісії з питань власності, перейшов до комісії житлово-комунального господарства.