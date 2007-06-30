Вибори в Україні будуть “відносно чесними й відносно демократичними”

Засновник Ялтинської Європейської стратегії YES український бізнесмен Віктор ПІНЧУК вважає, що дострокові вибори в Україні будуть «відносно демократичними, відносно чесними».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПІНЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в Лівадії (Велика Ялта, Крим), відповідаючи на запитання журналістів.

«Вибори будуть відносно демократичними, відносно чесними», - сказав він щодо дострокових виборів до Верховної Ради України.

За словами В.ПІНЧУКА, після проведення виборів «негайно» має бути сформована коаліція й має почати роботу уряд. За його словами, Україні не потрібні будь-які коаліції-2, коаліції-3 тощо. «Тому нам треба, щоб вибори пройшли, були визнані, сформована негайно будь-якого кольору, будь-якого забарвлення коаліція й уряд почав роботу», - сказав він.

За його словами, якщо ситуація розвиватиметься в такому ключі, то це, безумовно, позитивно вплине на імідж України.