Тимошенко веде переговори з профспілками і лідерами опозиції

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що веде переговори з лідерами опозиційних сил про об`єднання зусиль для протидії чинній владі.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі телеканалу ТВі.

"Ми сьогодні ведемо переговори як з представниками залишків ще живих профспілок, так і з прекрасними сильними структурами громадянського суспільства, і з опозиційними силами, які сьогодні готові працювати. Я вірю в те, що ми до Дня Незалежності вийдемо з потужною об’єднаною командою, де ми зможемо сказати, що ми готові разом з народом України скидати цей режим", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, головною реформою в крані має стати зміна всіх державних інституцій, які за часів чинної влади "підлаштовані під їх систему правління".

"Сьогодні мене підтримують опозиційні політики такі як ГРИЦЕНКО, КИРИЛЕНКО, ЛУЦЕНКО і вся команда "Самооборони", Народний Рух. Ми сьогодні, по суті, маємо вже початок - об’єднавчий переговорний - для того, щоб потім йти разом", - повідомила лідер партії "Батьківщина".

Юлія ТИМОШЕНКО також впевнена, що у боротьбі за демократичність України її підтримує "вся світова демократична спільнота, підтримують церкви". "Дуже багато людей моляться. Я вірю в силу молитви", - зазначила вона.