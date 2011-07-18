Литвин: територіальні претензії не повинні викликати страх

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що Україна повинна «дуже різко» реагувати на зазіхання на її територіальну цілісність.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада», відповідаючи на запитання з приводу того, що за час існування України як незалежної держави були зазіхання на частини її території і з боку Росії - на острів Коса Тузла, і з боку Румунії - на острів Зміїний.

«Коли висувають претензії в територіальному плані, й аж включно з такими претензіями виступають офіційні чиновники, то, з одного боку, це є свідченням того, що намагаються використати під час політичних кампаній оцю ідею, а з іншого боку це пояснюється тим, що Україна, доля українського народу має величезні складнощі, бо територіальні утворення нинішньої України свого часу перебували в інших державних утвореннях», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас він зауважив, що подібні етапи історії переживали й інші держави. «Немає країн з ідеальною викройкою», - додав спікер.

На його думку, українцям потрібно спокійно ставитися до територіальних претензій, «не рефлексувати на певні заклики, бо це проба нашої реакції».

Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, якщо «такі закиди роблять офіційні чиновники, то треба реагувати дуже різко, дуже серйозно, використовуючи весь арсенал, який є в Україні, і не лише дипломатичний, а й міжнародний». «Я думаю, що в нас достатньо сил і можливостей для того, щоб припинити такі розмови», - підкреслив він.

При цьому голова ВР зауважив, що інколи в питанні відстоювання свої територіальної цілісності Україна демонструє певну вибірковість. «Якщо з такими заявами виступає країна, яка є членом НАТО і ЄС, то деяким українським чиновникам, які навіть за заробітну плату повинні займати відповідну публічну позицію, наче б то заціпило», - сказав він.

На переконання В.ЛИТВИНА, коли висуваються територіальні претензії, для України «не повинно бути авторитетів, не повинно бути страху». Він переконаний, що в таких питаннях владу підтримає українське суспільство і громадяни.