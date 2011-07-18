Суду над Тимошенко ані захист, ані підсудна вже непотрібні?

Співголова Української Гельсінської спілки Аркадій Бущенко здивований, що судовий процес у справ Юлії Тимошенко триває за відсутності в залі суду підсудної та її адвокатів.

Суддя має право видаляти підсудну із зали суду, але нинішнє рішення Родіона Кіреєва виглядає контраверсійним, сказав в інтерв`ю Deutsche Welle співголова Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко. «Складається враження, що цьому судовому розгляду ані захист, ані підсудна непотрібні, що все вже вирішене і підсудна лише заважає суду», - сказав Бущенко і додав, що процес уже «перетворився на безглузду дію».

Правозахисник зазначив, що Юлія Тимошенко, як обвинувачена, є дуже незручною для нинішнього українського правосуддя. Бущенко пояснив це тим, що екс-прем`єр «намагається захищатися всіма способами, а теперішнє правосуддя не може з цим впоратися, оскільки воно нездатне на активне, аргументоване і змагальне звинувачення».

Від початку засідання суддя Родіон Кіреєв зробив екс-прем`єрці кілька попереджень і вимагав, аби вона «зверталася до суду стоячи». Проте Тимошенко знову заявила, що змушена сидіти, оскільки в цій ситуації це для неї єдиний спосіб висловити протест проти порушення її права на захист. «Підсудна Тимошенко явно зневажає суд», - заявив Кіреєв. Прокурори, що беруть участь в слуханні справи, закинули Тимошенко намагання затягти судовий розгляд. На їхню пропозицію, суддя ухвалив видалити Тимошенко із зали суду. Депутати від БЮТ звернулися до генпрокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти судді Кіреєва.Ще перед початком слухань колишній прем`єр повідомила журналістам про намір залучити до свого захисту чотирьох адвокатів, двоє з яких – громадяни США. Але суддя не дав їй подати на розгляд суду імена своїх захисників. Після цього Кіреєв оголосив про закриття підготовчого процесу, початок судового слідства і надав слово прокурорці Лілії Фроловій для зачитування обвинувачувального висновку.

Представляти інтереси підсудної в якості захисника намагався адвокат Олександр Плахотнюк, але Кіреєв йому відмовив і зажадав, щоби той залишив судову залу. Пізніше суддя заборонив ще й фото- та відеотрансляцію судового процесу, пояснивши це тим, що в обвинувачувальному висновку містяться свідчення Тимошенко.