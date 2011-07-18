Міліція не хотіла пускати до зали суду двох нових адвокатів Тимошенко

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод з Російською Федерацією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання прибула Ю.ТИМОШЕНКО разом зі своїм захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ. Також присутні ще двоє нових захисників.

Попереднє засідання суду 15 липня відбувалося без участі Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки суд її видалив через її відмову вставати. Після цього державне обвинувачення впродовж трьох годин оголосило обвинувальний висновок у цій справ.

Цивільний позов також оприлюднили і цивільні позивачі - представники НАК «Нафтогаз України».

Планується, що під час сьогоднішнього засідання Ю.ТИМОШЕНКО має подати клопотання про залучення до справи нових захисників замість адвоката Миколи ТИТАРЕНКА, з яким Ю.ТИМОШЕНКО розірвала контракт про співпрацю.

До початку засідання Печерського районного суду Києва у залі між правоохоронцями та захисниками екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сталася невелика суперечка.

Представники правоохоронних органів не хотіли допускати до зали двох нових захисників Ю.ТИМОШЕНКО.

Після того як у ситуацію втрутився захисник Сергій ВЛАСЕНКО та народні депутати, правоохоронці змушені були допустити нових адвокатів до зали суду.