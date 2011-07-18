Кірєєв свариться із Власенком уже 20 хвилин

Між суддею Печерського райсуду Києва Родіоном КІРЄЄВИМ та захисником екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Сергієм ВЛАСЕНКОМ відбулася суперечка на початку засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, після початку засідання новий захисник Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ намагався подати клопотання про залучення його до даної справи Ю.ТИМОШЕНКО і хотів передати копію договору між ним та Ю.ТИМОШЕНКО про співпрацю.

Суддя Р.КІРЄЄВ перебив його і сказав, що він на даний час не є особою, яка допущена до цієї справи.

На таку заяву Р.КІРЄЄВА захисник С.ВЛАСЕНКО вніс протест.

Р.КІРЄЄВ намагався перебити С.ВЛАСЕНКА та наказував йому сісти. «Ви повинні виконувати розпорядження суду», - сказав суддя С.ВЛАСЕНКУ.

«А якщо головуючий розпорядиться будувати йому будинок?», - запитав у відповідь С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що немає у Кримінально-процесуальному кодексі норми, яка примушує захисника сидіти.

Суперечка вже триває близько 20 хвилин, і за цей час С.ВЛАСЕНКО зробив 8 заяв на дії головуючого.

У свою чергу Р.КІРЄЄВ наголосив, що поведінка С.ВЛАСЕНКА «свідчить про його зневагу до суду».

Як стало відомо УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні має заявити клопотання про залучення до її справи нових захисників – Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА.