Суддя пішов думати, чи виганяти Власенка

У засіданні Печерського райсуду Києва оголошено перерву до 12.50 для вирішення питання щодо видалення із судового засідання захисника екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, після тривалої суперечки з приводу долучення до справи двох нових захисників - Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА, а також щодо поведінки С.ВЛАСЕНКА, на обговорення було поставлено питання про видалення С.ВЛАСЕНКА з судового засідання.

Зокрема, під час суперечки, що тривала понад півгодини, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ просив двох захисників зайняти місця в залі, а не поруч з Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки питання про їх долучення до справи не вирішено.

Захисник С.ВЛАСЕНКО постійно намагався внести протест на ці дії головуючого, однак йому це не вдалося.

Після цього Р.КІРЄЄВ оголосив перерву до 12.50 для вирішення питання щодо можливого видалення С.ВЛАСЕНКА із зали суду.