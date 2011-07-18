Адвокат Тимошенко помітив у коридорах суду представників Нафтогазу

Захисник колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО не виключає, що суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ сьогодні продовжуватиме розгляд справи колишньої глави уряду за відсутності у судовій залі її та захисників.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.ВЛАСЕНКО висловив журналістам під час перерви у судовому засіданні.

«Через годину мене, скоріш за все, видалять. Через півгодини після цього він видалить ТИМОШЕНКО, і знову в режимі, так само як 15 липня, суд не допустить нових захисників, хоча я тричі зазначив, що це клопотання вже заявлялося, що його треба розглядати, і відразу після цього почне заслуховувати свідків, яких я вже бачив у коридорах Печерського районного суду», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, суддя Р.КІРЄЄВ у порушення законів та вимог Кримінально-процесуального кодексу, намагатиметься продовжувати судовий розгляд за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту.

«Це робиться для того, щоб всупереч закону, всупереч здоровому глузду, всупереч прямим вимогам Кримінально-процесуального кодексу прибрати пресу, в тиші кабінету разом тільки з прокурором зачитати той документ, який вже підготували головуючому у справі судді КІРЄЄВУ», - вважає С.ВЛАСЕНКО.

Він повідомив, що до Печерського районного суду як свідки з боку державного обвинувачення вже викликані представники НАК «Нафтогаз України».

«У коридорі суду стоять представники НАК «Нафтогаз України», яких, скоріш за все, будуть допитувати. Я не бачив ДУБИНУ, але я бачив інших співробітників «Нафтогазу України», - додав захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 15 липня головуючий на судовому засіданні суддя Р.КІРЄЄВ видалив на одне судове засідання Ю.ТИМОШЕНКО, звинувативши її у неповазі до суду.

Після цього представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА зачитувала обвинувальний висновок. Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати були відсутні на засіданні суду.

Після оголошення обвинувального висновку свою позовну заяву оголосив цивільний позивач, представник НАК «Нафтогаз України». Компанія просила суд стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО 1,5 млрд. грн. для компенсації збитків, завданих у зв’язку з підписанням газових угод.

У даний час в засіданні Печерського райсуду оголошено перерву до 12.50 для вирішення питання щодо видалення із зали суду С.ВЛАСЕНКА.