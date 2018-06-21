Віхи тижня. Говоримо про Європу, а виходить, як завжди

Янукович відмінив військовий парад до 20-ліття Незалежності і наробив популістських обіцянок. Тимошенко ходить на політичний суд. Кримська влада екстрадувала до Росії АРК Мєшкова...

Сумніви від успіхів

Віктор Янукович, який знаходиться в «робочій відпустці», вирішив проявити батьківську турботу про співгромадян, відмінивши проведення військового параду на честь 20-ліття незалежності. Віктор Федорович на відміну від своїх російських колег особливого пієтету перед гуркотом військової техніки не має, та й міністр оборони Михайло Єжель особливої довіри у глави держави не викликає. Правда, заощаджені кошти навряд чи допоможуть вирішити всі соціальні проблеми громадян України, і теза «ми мирні люди» - типова піар-розробка популістського спрямування.

Сам пан Янукович отримав запрошення від президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу відвідати 20 жовтня Брюссель, де повинен пройти завершальний раунд переговорів, що передують підписанню угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. Але чим ближче кінець 2011 року, визначений у цьому питанні як «година Х», тим більше сумнівів викликають успіхи нашої країни на європейському напрямку. Політичні судилища й атака на «недонецький» бізнес, схоже, – головні перешкоди на цьому шляху.

Не виключено, що представники України і ЄС по-різному розуміють ефект від угоди, і розраховувати на бліцкриг з його ратифікації в Європейському Союзі не доводиться.

Вибіркове правосуддя

Головний опонент Януковича, Юлія Тимошенко, тим часом поводиться як трудоголік, якого позбавили довгоочікуваної відпустки. Екс-прем`єр уміло поєднує гнівні філіпіки на адресу влади в ході судового процесу з інтерв`ю вітчизняним і зарубіжним ЗМІ, в яких формує свій світлий образ як єдиної противаги діючій владі. Радикалізацію Юлії Володимирівни видно неозброєним оком, і вона не збирається «озирнутися в гніві».

Навіть навпаки: екс-прем`єр прямо заявила, що добре розуміє різницю між справжньою опозицією та імітацією, і не забула згадати прізвища політиків, разом з якими вже до дня Незалежності збирається створити команду для скидання діючого режиму. Всі вони є лідерами диванних партій, які за чисельністю і близько не дотягують до «Батьківщини».

Заразом відзначимо, що соратники Юлії Володимирівни в особі Олександра Турчинова публічно відмовляються розглядати варіант проведення парламентських виборів без її участі.

Не варто дивуватися, що Юлія Володимирівна проігнорувала організовану «Нашою Україною» тусовку опозиціонерів із захисту чесних виборів. У гардеробі лідера «Батьківщини» давно немає речей помаранчевого кольору, а будь-які асоціації з Віктором Ющенком викликають у Тимошенко погано приховуване роздратування. Та й сам новий лідер «нашоукраїнців» Валентин Наливайченко скоріше грає в самостійного політика, ніж реально здатний виступити центром консолідації опозиційних сил.

Певно, Тимошенко доведеться вже найближчим часом вирішувати питання фінансування політичної діяльності своєї партії. Обшук у банку «Фінанси та кредит» і на підприємствах, підконтрольних Костянтину Жеваго, виглядає красномовним натяком для єдиного з українських мільярдерів, хто зберіг опозиційну «прописку». Отже «Батьківщині» доведеться, певно, шукати альтернативні джерела фінансування, у черговий раз довівши свою здатність долати складнощі. Як показує досвід останніх років, подолання зведених владою перешкод часто йде опозиціонерам на користь.

Геть!

Перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков, зоряна година якого припала на 90-і роки минулого сторіччя, особисто переконався у відсутності сантиментів до його персони у нової влади півострова. Не встиг він повернутися з Росії на батьківщину і зробити кілька заяв, як був екстрадований до РФ (після рішення суду).

Команда кримського прем`єра Василя Джарти переконливо продемонструвала, що не збирається терпіти навіть щонайменшу конкуренцію своєму впливу в автономії. Росія відреагувала досить роздратовано на цей жест.

Втім, останні події свідчать, що «дружба» між Кремлем і Януковичем дуже нагадує російсько-українські відносини часів Ющенка. Втім, як і можна було прогнозувати…

Євген Магда, Володимир Ільченко