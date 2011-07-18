У Печерському суді знову почалося?

Судова міліція блокує захисників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у залі Печерського районного суду Києва, у засіданні якого оголошено перерву до 12.50.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це заявив один з її захисників Сергій ВЛАСЕНКО.

"У даному випадку співробітники "Грифона" займаються незрозуміло чим, не посилаються, на підставі чого вони тут знаходяться, вони забороняють захисникам пересуватися у залі, не випускають та не запускають, посилаються на якісь міфічний наказ незрозуміло кого. Ми намагалися з`ясувати, чий наказ, але вони не відповідають на запитання і блокують повністю захист", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Зараз у залі судового засідання знаходяться вісім представників судової міліції "Грифон", які вишикувалися в ряд між присутніми у залі та частиною зали, у якій знаходяться місця для підсудної, сторони захисту, сторони обвинувачення та власне суду.

"Зараз "Грифон" силою викидає мого нового захисника О.ПЛАХОТНЮКА з зали судового засідання. Навколо суду подвоїли кількість "Беркуту". Вони в машинах по вул. Б. Хмельницького та біля Золотих Воріт. До чого готуються?", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.