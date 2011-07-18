Кірєєв знову вимагає від Тимошенко пояснень щодо непристойного слова

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Печерського районного суду Києва долучити до її захисту нових адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час судового засідання після відсторонення від її захисту Сергія ВЛАСЕНКА.

Водночас суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ почав вимагати, щоб Ю.ТИМОШЕНКО стоячи робила свою заяву.

Крім того, він вимагав від обвинуваченої пояснити, на адресу кого вона висловилася непристойним словом.

«До кого ви зверталися із цим висловом?», - запитав Р.КІРЄЄВ у Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я ні до кого в цьому залі не зверталася», - відповіла вона.

Раніше, перед оголошеною щойно 15-хвилинною перервою у засіданні, під час суперечки між Р.КІРЄЄВИМ та С.ВЛАСЕНКОМ Ю.ТИМОШЕНКО промовила єдине слово «фашист».

Вона наголосила, що нічого не буде пояснювати.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре підкреслила, що суд зобов’язаний розглянути письмову заяву, яка зареєстрована в канцелярії, щодо залучення нових захисників.

«Те, що не допускаються захисники, це грубе порушення моїх прав», - сказала вона.