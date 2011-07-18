Азаров повернувся з відпустки
13:54, 18 липня 2011Політика
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За кордон поки не збирається
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ завершив відпустку і сьогодні приступив до роботи.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.
За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, сьогодні М.АЗАРОВ провів засідання Кабінету Міністрів.
Також, за словами прес-секретаря, на поточний тиждень жодних закордонних відряджень М.АЗАРОВА поки що не планується.
Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ перебував у відпустці з 23 червня.
8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив побажання, аби до засідання Міждержавної українсько-російської комісії, яке планується провести в липні, пройшла зустріч прем`єр-міністрів України й Росії.
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