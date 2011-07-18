Кірєєв змусив Тимошенко встати

Секретар судового засідання у Печерському районному суді Києва вручив екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО під розписку копію уточненої позовної заяви НАК «Нафтогаз України» про стягнення з неї 1,516 млрд. грн. для компенсації збитків, нібито завданих компанії в результаті підписання в 2009 році газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, копію позовної заяви було передано після того, як Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не отримувала її поштовим зв’язком.

Перед цим Ю.ТИМОШЕНКО декілька разів вимагала від судді Родіона КІРЄЄВА розглянути її заяву про залучення нових адвокатів. «Я вимагаю дати мені захисників - ПЛАХОТНЮКА і СІРОГО, інакше весь цей судовий процес перетворюється на абсурд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас головуючий у судовому засіданні кожного разу вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО звертатися із заявою в установленому порядку, тобто стоячи. «Суд зобов’язаний реагувати на порушення закону. Я знову роблю вам зауваження і попереджаю про неприпустимість такої поведінки», - сказав суддя Р.КІРЄЄВ.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО привстала, щоб передати свою заяву про залучення нових адвокатів безпосередньо судді. Після цього лідерка "Батьківщини" повернулася на своє місце.