Тимошенко не дали залучити двох американських адвокатів

оловуючий у судовому засіданні Печерського районного суду Києва суддя Родіон КІРЄЄВ частково задовольнив клопотання екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про залучення нових адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Р.КІРЄЄВ оголосив сьогодні після розгляду на місці відповідної заяви Ю.ТИМОШЕНКО.

«Враховуючи, що Миколою СІРИМ та Олександром ПЛАХОТНЮКОМ надані посвідчення адвокатів та всі необхідні документи, в цій частині клопотання задоволено», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Водночас, що стосується залучення американських адвокатів Марка ФЕЛДМАНА і Роджера ЕНОКА, то суд вирішив, що обвинувачувана не надала документів, які засвідчують їхню адвокатську діяльність, а також не вказала норм українського законодавства, які дозволяють залучити їх до процесу.

Сторона державного обвинувачення також зазначила у своїх рекомендаціях судді про відсутність підстав для залучення цих адвокатів до справи.