Власенко грозиться винести суперечку з Кірєєвим на міжнародний рівень

Народний депутат України, колишній захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в суді Сергій ВЛАСЕНКО має намір звернутися до низки інстанцій зі скаргою на рішення судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА щодо відсторонення його від захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні журналістам.

За його словами, рішення судді є незаконним та безпідставним.

«Я буду звертатися в усі відповідні органи, починаючи з прокуратури, кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради юстиції, крім того, я звертатимусь до міжнародних органів, до складу яких входить Асоціація суддів України», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, суддя Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення С.ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання. Крім того, в рішенні суду вказується, що С.ВЛАСЕНКО «постійно зловживає недостойними висловлюваннями на адресу суду».

Це рішення суду оскарженню не підлягає.

Також суддя Р.КІРЄЄВ вважає за доцільне звернутися до Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики з приводу системного порушення С.ВЛАСЕНКОМ норм моралі та порушення встановленого порядку в судовому розгляді справи та неповаги до суду.

У своєму рішення головуючий на засіданні також рекомендує Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України розглянути питання про позбавлення С.ВЛАСЕНКА ліцензії на адвокатську діяльність.

За словами Р.КІРЄЄВА, це рішення суду може бути оскаржено в Апеляційному суді Києва протягом 15 днів.