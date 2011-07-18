Кірєєв велів міліції вивести з суду Шкіряка

Головуючий у судовому засіданні Печерського районного суду Києва суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив технічну перерву на 15 хвилин у судовому процесі з розгляду кримінальної справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено для того, щоб судова міліція змогла вивести із зали суду політика Зоряна ШКІРЯКА за порушення правил поведінки у суді.

«Суд постановив видалити Зоряна ШКІРЯКА із зали суду на одне засідання. Дозволяю міліції виконати таке рішення», - сказав Р.КІРЄЄВ.

З.ШКІРЯКА було видалено за те, що він, як і всі присутні в залі, почав аплодувати адвокату Ю.ТИМОШЕНКО Миколі СІРОМУ після його виступу із заявою про відвід судді Р.КІРЄЄВУ.