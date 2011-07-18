Новий захисник Тимошенко почав із заяви про відвод Кірєєва

Новий захисник колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНК Микола СІРИЙ заявив про відвід судді Печерського райсуду Києва Родіону КІРЄЄВУ, який розглядає справу екс-глави уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, в своєму обгрунтуванні відводу М.СІРИЙ зауважив, що дії Р.КІРЄЄВА свідчить про його упередженість при розгляді справи.

Зокрема, за словами М.СІРОГО, з 15 липня захисники фактично не допускалися до справи Ю.ТИМОШЕНКО, незаконно була видалена з судового засідання підсудна Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це свідчить по упередженість та необ’єктивність. Суддя порушує права Юлії ТИМОШЕНКО на захист та перешкоджає захисникам у наданні послуг», - сказав М.СІРИЙ.

Крім того, додав він, при ухваленні рішення про відсторонення одного із захисників Сергія ВЛАСЕНКА від захисту, Р.КІРЄЄВ не навів жодної матеріально-правової підстави для вчинення цих процесуальних дій.