КНМП вимагає вислати з України бешкетника із грузинського посольства

Київська незалежна медіа-профспілка вважає, що правоохоронні органи мають встановити особу, яка сьогодні під час акції проти затримання в Грузії журналістів намагалася розігнати її учасників і била журналістів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі медіа-профспілки.

«Якщо це співробітник посольства, то він мусить бути висланий з України як людина, чиї дії суперечать статусу дипломата. Якщо це не дипломат, проти нього має бути порушено кримінальну справу», - наголосили в КНМП.

Медіа-профспілка підкреслює, що подібні дії порушують права громадян на мирний протест і, в той же час, є перешкоджанням роботі журналістів, що є кримінальним злочином.

Медіа-профспілка сподівається, що діяння агресивного правопорушника, який вийшов з дверей грузинського посольства, не залишаться без публічної оцінки керівництва цієї установи.

Як повідомлялося, сьогодні активісти жіночого руху FEMEN проводили біля будівлі Посольства Грузії в Києві акцію на підтримку затриманих у Грузії за підозрою в шпигунстві фотографів.

Акція перервалася після того, як з будівлі посольства вийшов молодий чоловік, який почав відганяти дівчат від диппредставництва. Потім він також вступив у словесну перепалку з журналістами, які висвітлювали акцію, а на одного з них накинувся з кулаками.

Як повідомляє рух FEMEN, в результаті інциденту постраждав журналіст видання "Коментарі" Олександр ЯМКОВИЙ.