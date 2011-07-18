Партія Тимошенко лякає «сталінськими трійками» від Януковича

Партія «Батьківщина» та Блок Юлії Тимошенко покладають вся повноту відповідальності за “беззаконня”, що кояться на судовому процесі над Юлією Тимошенко “та інших судилищах”,персонально на Віктора Януковича, якого вважають “замовником і фальсифікатором справ проти Тимошенко, організатором і керівником судилища над нею”.

Про це йдеться у заяві “Батьківщини” та БЮТ.

Події 18 липня у партії та блоці вважають "продовженням злочинної практики знущання над законом та здоровим глуздом”. Рішення “так званого судді Кірєєва” – “аморальними, цинічними та такими, що можуть стати довершеним еталоном беззаконня навіть для Печерського, чи будь-якого іншого з українських судів, в чиїх стінах вже давно витравлено атмосферу закону”.

“Громадянин Кірєєв, - йдеться у заяві, - виряджений у суддівську мантію, знову зухвало і відверто продемонстрував українській та світовій громадськості грубе нехтування Конституцією, Кримінально-процесуальним кодексом, іншими законами України, елементарними моральними принципами. Для цього особистого лакея Януковича не існує ні людського, ні навіть Божого закону – лише воля президента, який привласнив собі статус верховного судді”.

У партії та блоці наголошують, що пан Кірєєв вкотре позбавив Юлію Тимошенко гарантованого їй Конституцією права на захист: “він заборонив брати участь у процесі її останньому адвокату, який був ознайомлений зі справою, більше того - вдався до брутальних силових дій щодо Сергія Власенка, а також звернувся до своїх господарів з вимогою заборони на професію для цього висококваліфікованого юриста. Так званий суддя також не допускає до процесу адвокатів із Сполучених Штатів, які спеціально приїхали до України, щоб довести світовій громадськості абсурдність звинувачень проти лідера української опозиції”.

Відтак, на думку авторів заяви, “в процесі не залишилося навіть мінімальної видимості його законності, гласності та відкритості. Останнє, чого ще можна очікувати від режиму Януковича – це запровадження сталінських позасудових трійок для розправи з опозицією. І йдеться тут не лише про Тимошенко, а про будь-кого, хто не згоден з діями режиму. Так, зокрема днями у Хмельницьку засудили чотирьох громадян за участь у податковому майдані минулого року”.