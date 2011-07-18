Працівник Посольства Грузії побив журналіста через «людський фактор»?

Журналіст тижневика «КОМЕНТАРІ:» Олександр ЯМКОВИЙ зняв побої та подав відповідну заяву до правоохоронних органів щодо побиття його працівником Посольства Грузії в Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі видання.

Як повідомлялося, сьогодні під час акції жіночого руху FEMEN біля посольства Грузії працівник посольства побив журналіста газети «КОМЕНТАРІ:» О.ЯМКОВОГО. Інцидент відбувся під час акції, що була організована під стінами посольства на підтримку фоторепортерів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

«Тижневик «КОМЕНТАРІ:» засуджує застосування сили представниками посольства проти журналіста і вважає такі дії неприпустимими», - сказано у прес-релізі.

У документі також повідомляється, що головний редактор тижневика Вадим ДЕНИСЕНКО зустрівся з радником-посланником Посольства Грузії в Україні Іраклієм КАНДЕЛАКІ.

У прес-релізі також сказано, що І.КАНДЕЛАКІ вважає, що «до інциденту призвів так званий «людський фактор». «Але, в той же час, за словами І.КАНДЕЛАКІ, представник посольства не мав права застосовувати силу. І, якщо буде доведена провина представника посольства, до нього будуть застосовані всі можливі адміністративні заходи”, - йдеться у документі.

За словами І.КАНДЕЛАКІ, Посольству Грузії в Україні не було повідомлено про акцію FEMEN.

В.ДЕНИСЕНКО повідомив, що зараз Шевченківським районним відділом ГУ МВС у м. Києві проводяться слідчі дії за фактом інциденту.

«КОМЕНТАРІ:» та портал comments.ua сподіваються, що розслідування інциденту буде неупередженим і оперативним.

«Також редакція не хотіла би, щоб у інциденті, який мав місце, хтось вбачав політичні чи тим більше геополітичні мотиви. Також ми б дуже не хотіли, щоб певні політичні сили чи громадські організації використовували цю ситуацію для свого піару», - наголошується у прес-релізі.